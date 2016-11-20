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Fakı Mehmet Yıldırım 83 yaşında;

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Fakı Mehmet Yıldırım 83 yaşında;
Izgın mahallesinden Durmuş Ali-Emine Yıldırım ailesinin oğlu, Hatice Yıldırım'ın eşi, Salih, Hüseyin, Nejdet ve Fehmi Yıldırım kardeşlerin babası, Hasan, Fadime ve Hatice kardeşlerin abisi,  merhum Hacı Mehmet Hoca'nın damadı, 20 kadar torun dedesi, 5 de torun çocuğu büyükbabası, 25 yıl imamlık yapan Fakı Mehmet Hoca namı ile anılan Mehmet Yıldırım 20 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.
Kuran-ı Kerimi Bahçelievler mahallesi Esentepe Market arkası Soylu Sokak'ta kendi hanesinde okunmaktadır. 
Taziye için telefonlar.:
0 505 750 70 11 oğlu Salih
0 505 385 98 69 oğlu Hüseyin
0 544 949 89 18 oğlu Fehmi
0 505 542 70 90 oğlu Nejdet
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Hacı Durdu CEHİZ 1 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUM FAKI MEHMET YILDIRIM AMCAYA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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Murat TÜRKMEN 1 ay önce

MERHUM FAKI MEHMET YILDIRIM HOCAMIZA CENABI ALLAH'TAN RAHMET KEDERLİ YILDIRIM AİLESİNE, SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN. FEHMİ KARDEŞİM BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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FIKRI ARSLAN 1 ay önce

Fani dünyadan hak dünyaya göç eden.Faki Dayima(hocamiza) Cenab-ı haktan rahmet ve mağfiret dilerim, yakınlarına seven dost ve akrabalarına sabr-ı cemil niyaz dilerim merhumun makamı cennet olsun.Aileye ALLAH sabirlar versin..France dan Fikri Arslan

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Gazi DOĞAN 1 ay önce

MERHUMA ALLAH'DAN RAHMET , AİLESİNE SABRI CEMİL DİLERİM

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Eminçifliklimuğla 1 ay önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başısağolsun

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Fatih Görür 1 ay önce

Merhum hoca efendiye Allahüteala c.c dan rahmet ve mağfiret Fehmi hocam nezdinde tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başınız sağolsun Allahüteala sabır versin.

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Mevlüt akın 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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