Fakı Mehmet Yıldırım 83 yaşında;
20 Kasım 2016 Pazar 22:01
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20 Kasım 2016 Pazar 22:01
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MERHUM FAKI MEHMET YILDIRIM AMCAYA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN
MERHUM FAKI MEHMET YILDIRIM HOCAMIZA CENABI ALLAH'TAN RAHMET KEDERLİ YILDIRIM AİLESİNE, SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN. FEHMİ KARDEŞİM BAŞINIZ SAĞOLSUN.
Fani dünyadan hak dünyaya göç eden.Faki Dayima(hocamiza) Cenab-ı haktan rahmet ve mağfiret dilerim, yakınlarına seven dost ve akrabalarına sabr-ı cemil niyaz dilerim merhumun makamı cennet olsun.Aileye ALLAH sabirlar versin..France dan Fikri Arslan
MERHUMA ALLAH'DAN RAHMET , AİLESİNE SABRI CEMİL DİLERİM
Allah rahmet eylesin yakınlarının başısağolsun
Merhum hoca efendiye Allahüteala c.c dan rahmet ve mağfiret Fehmi hocam nezdinde tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başınız sağolsun Allahüteala sabır versin.
ALLAH rahmet eylesin
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya