Fakı Mehmet Yıldırım 83 yaşında;

Izgın mahallesinden Durmuş Ali-Emine Yıldırım ailesinin oğlu, Hatice Yıldırım'ın eşi, Salih, Hüseyin, Nejdet ve Fehmi Yıldırım kardeşlerin babası, Hasan, Fadime ve Hatice kardeşlerin abisi, merhum Hacı Mehmet Hoca'nın damadı, 20 kadar torun dedesi, 5 de torun çocuğu büyükbabası, 25 yıl imamlık yapan Fakı Mehmet Hoca namı ile anılan Mehmet Yıldırım 20 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.

Kuran-ı Kerimi Bahçelievler mahallesi Esentepe Market arkası Soylu Sokak'ta kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar.:

0 505 750 70 11 oğlu Salih

0 505 385 98 69 oğlu Hüseyin

0 544 949 89 18 oğlu Fehmi

0 505 542 70 90 oğlu Nejdet