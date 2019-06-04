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Faika Aytaç 86 yaşında

Faika Aytaç 86 yaşında

Faika Aytaç 86 yaşında
 

 

Aslen Taşburun (Ketizmen) Mahallesi’nden Cuma ve Elif Aytaç ailesinin kızı, İsmail Aytaç’ın eşi,

Mehmet, Mikail ve Cebrail Aytaç ile İsminaz Ceran kardeşlerin annesi, Hacı, Duran ve Yasin Aytaç ile Kiraz Ceran, Fethiye Günay, Hatun Demirbaş ve Sariye Kaya kardeşlerin kardeşi, Sadettin Ceran’ın kayınvalidesi Faika Aytaç, vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Haziran 2019 Salı (bugün) günü ikindi namazına müteakiben Taşburun Mahallesi’nde cenaze namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Taşburun Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

 

Taziye için telefonlar:

0530 223 6328 oğlu Mehmet

0546 697 1992 torunu Ahmet.


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