banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Faika Aydın

Faika Aydın
 Taşburun mahallesinden merhum Hüseyin AYDIN'ın (teymen) eşi, Mükrimin Halil Lisesi müdürü ömer, Kurtuluş, hacer, merhum çiçek, döne,mamer, nihayet, hatice, begüm kardeşlerinin annesi,merhum mehmet poyraz,mehmet bostancı,merhum kamil bayazıt, ilhami AYDIN,şükrü AYDIN,  kaymakamlık memuru necati göçer,galip çirkin' in kayınvalidesi, merhum ömer ali üzüm, hacı halil üzüm, güldane, emine, merhum elif kaya kardeşleri, FAİKA AYDIN vefat etmiştir. Cenazesi, 04.01.2020 tarihinde  öğlen namazina mütakiben taşburun mahallesinde defnedilecektir. Kuran-ı kerimi  Taşburun mahallesiTaziye evinde okunacaktır. 
Taziye için telefonlar:
Ömer  AYDIN (oğlu)= 05438920086
Kurtuluş AYDIN (oğlu)= 05368841244

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.