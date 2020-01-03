Faika Aydın

Taşburun mahallesinden merhum Hüseyin AYDIN'ın (teymen) eşi, Mükrimin Halil Lisesi müdürü ömer, Kurtuluş, hacer, merhum çiçek, döne,mamer, nihayet, hatice, begüm kardeşlerinin annesi,merhum mehmet poyraz,mehmet bostancı,merhum kamil bayazıt, ilhami AYDIN,şükrü AYDIN, kaymakamlık memuru necati göçer,galip çirkin' in kayınvalidesi, merhum ömer ali üzüm, hacı halil üzüm, güldane, emine, merhum elif kaya kardeşleri, FAİKA AYDIN vefat etmiştir. Cenazesi, 04.01.2020 tarihinde öğlen namazina mütakiben taşburun mahallesinde defnedilecektir. Kuran-ı kerimi Taşburun mahallesiTaziye evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Ömer AYDIN (oğlu)= 05438920086
Kurtuluş AYDIN (oğlu)= 05368841244