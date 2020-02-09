banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Faik Özpolat

Faik Özpolat
Balik Dunyasi Reklam

Kızılcaoba Mahallesinden merhum Mulla Yakup Özpolat’ın oğlu, çarşı esnaflarından merhum Turabi Özpolat’ın kardeşi Nusret, Fuat, İmdat, Sefa Özpolat ve Hatice Arslan’ın abisi, Arif, Sabri, Murat, Turgay kardeşlerin amcası Faik Özpolat vefat etmiştir. Cenazesi Adana’da defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 542 697 32 48 imdat Özpolat

0 543 240 90 32 Sefa Özpolat

0 536 646 71 52 yeğeni Arif Özpolat


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
cuma eser 5 saat önce

merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)