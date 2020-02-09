Kızılcaoba Mahallesinden merhum Mulla Yakup Özpolat’ın oğlu, çarşı esnaflarından merhum Turabi Özpolat’ın kardeşi Nusret, Fuat, İmdat, Sefa Özpolat ve Hatice Arslan’ın abisi, Arif, Sabri, Murat, Turgay kardeşlerin amcası Faik Özpolat vefat etmiştir. Cenazesi Adana’da defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 542 697 32 48 imdat Özpolat
0 543 240 90 32 Sefa Özpolat
0 536 646 71 52 yeğeni Arif Özpolat
merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim