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Fahri Kuşoğlu 86 yaşında

Fahri Kuşoğlu 86 yaşında

Fahri Kuşoğlu 86 yaşında
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Merhum Mehmet Kuşoğlu’nun oğlu, merhum Abdurrezzak Kahraman’ın damadı, merhum Nuri, Sebahattin ve Sami Kuşoğlu’nun kardeşi, Tahsin (yavuz), Tayyar, Taner ve Şenay kardeşlerin babası, Tuğrul Kaynar’ın kayınbabası Fahri Kuşoğlu vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Eylül Perşembe günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Gariplik’te kendi hanesinde okunacaktır.

 Taziye için telefonlar:

 0541 511 7547 oğlu Tayyar

0533 552 3600 oğlu Taner

0543 332 0731 oğlu Yavuz.


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Aydemir Ünlü ( Denizli ) 10 saat önce

Hakkı rahmetine kavuşmuş olan merhume yüce Allahım rahmet versin, kederli ailesine de sabırları dilemekteyiz. Mekanı cennet olsun, başınız sağ olsun.

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Sait Anteplioğlu 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun g

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Cihan cücük (GÜLSEVEN) 10 saat önce

Sülalemizin, mahallemizin koca çınarı fahri abim mekânın cennet olsun nurlar içinde yat inşAllah çok üzgünüz,başta seniha ablam olmak üzere tayar taner,şenay ve yavuza Allahim sabırlar versin

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SEMİH SEZER 9 saat önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET ,YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Fuat gūneş 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun işAllah mükemmel bir insandı mekanı cennet olur işAllah

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Fikret Unal 9 saat önce

merhum fahri amcaya Allahtan rahmet taner yavuz beylere ve diğer yakınlarına baş sağlığı diliyorum mekanı cennet olsun

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Aynur koker 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsunailesine yakinlarinin bassagligi dilerim basiniz saolsun

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Mustafa Aytekin 8 saat önce

İyi Komşu Güzel İnsan Allah Rahmet Eylesin. Mekânı Cennet Olsun.

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