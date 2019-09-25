Fahri Kuşoğlu 86 yaşında

Merhum Mehmet Kuşoğlu’nun oğlu, merhum Abdurrezzak Kahraman’ın damadı, merhum Nuri, Sebahattin ve Sami Kuşoğlu’nun kardeşi, Tahsin (yavuz), Tayyar, Taner ve Şenay kardeşlerin babası, Tuğrul Kaynar’ın kayınbabası Fahri Kuşoğlu vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Eylül Perşembe günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Gariplik’te kendi hanesinde okunacaktır.
0533 552 3600 oğlu Taner
0543 332 0731 oğlu Yavuz.
Hakkı rahmetine kavuşmuş olan merhume yüce Allahım rahmet versin, kederli ailesine de sabırları dilemekteyiz. Mekanı cennet olsun, başınız sağ olsun.