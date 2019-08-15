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Fahri Günal 83 yaşında

Fahri Günal 83 yaşında

Fahri Günal 83 yaşında
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İğde Mahallesi’nden merhum Meymine ve Hasan Günal ailesinin oğlu, Şeref, Ali, İsrafil, Cebrail, Mikail, Leyla ve Hülya kardeşlerin babaları, Ahmet, Meyse ve Emine kardeşlerin kardeşi Fahri Günal, vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Nisan 2019 Cuma günü Cuma namazına müteakip İğde Merkez Cami’inden alınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İğde Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

 


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Sait Anteplioğlu 1 hafta önce

Allah rahmet eykesin

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Hüseyin önat 1 hafta önce

Rabbim rahmeti ile muamele etsin inşAllah. Nur içinde yatsın. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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HÜSEYİN ÖNAT 1 hafta önce

Rabbim rahmeti ile muamele etsin inşAllah. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Çetin Saykın Almanya 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 hafta önce

Fahri emmiye Allah’tan rahmet, başta Şeref, Ali ve diğer yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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CUMA AYICI 1 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLUR İNŞALLAH AİLESİNE SABIR VERSİN CENABİ MEVLAM İNŞALLAH BAŞINIZ SAOLSUN

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Cuma ozdemir 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Yunus Bektaş (Hakkari/Yüksekova) 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin.mekanı cennet olsun.
Editör defin tarihini düzeltinde insanlar yanlış bilmesin 16 Nisan 2019 yazmışsınız.

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