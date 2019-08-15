İğde Mahallesi’nden merhum Meymine ve Hasan Günal ailesinin oğlu, Şeref, Ali, İsrafil, Cebrail, Mikail, Leyla ve Hülya kardeşlerin babaları, Ahmet, Meyse ve Emine kardeşlerin kardeşi Fahri Günal, vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Nisan 2019 Cuma günü Cuma namazına müteakip İğde Merkez Cami’inden alınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İğde Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Fahri Günal 83 yaşında
Fahri Günal 83 yaşında
15 Ağustos 2019 Perşembe 13:39
İğde Mahallesi’nden merhum Meymine ve Hasan Günal ailesinin oğlu, Şeref, Ali, İsrafil, Cebrail, Mikail, Leyla ve Hülya kardeşlerin babaları, Ahmet, Meyse ve Emine kardeşlerin kardeşi Fahri Günal, vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Nisan 2019 Cuma günü Cuma namazına müteakip İğde Merkez Cami’inden alınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İğde Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Rabbim rahmeti ile muamele etsin inşAllah. Nur içinde yatsın. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.
Rabbim rahmeti ile muamele etsin inşAllah. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.
Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.
Fahri emmiye Allah’tan rahmet, başta Şeref, Ali ve diğer yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLUR İNŞALLAH AİLESİNE SABIR VERSİN CENABİ MEVLAM İNŞALLAH BAŞINIZ SAOLSUN
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin.mekanı cennet olsun.
Editör defin tarihini düzeltinde insanlar yanlış bilmesin 16 Nisan 2019 yazmışsınız.
Allah rahmet eykesin