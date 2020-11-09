Fahri Geyikli 57 yaşında

Uzun çarşı esnaflarından merhum ( Köşker) Mehmet Geyikli’nin oğlu; (Daşçı) Sefer Yüzbaşı’nın Damadı, Nergiz Geyikli’nin eşi, Mehmet, Furkan, Zehra, Samet, kardeşlerin babası, Cemal Topsakal’ın kayınbabası, Esvet Yalçın, Ayşe Köşker, Vildan Karcı, Saadet Karakoç, Abdulhaluk, Turabi, Ahmet Geyikli kardeşlerin kardeşi, Erhan Yalçın, Çelebi Karakoç, Muzaffer Köşker, Mustafa Karcı, bacanakların kaynı, Hacı Durdu, Sefa, Mehmet Ali, Atakan, Fatih Yüzbaşı kardeşlerin Nazlı Erol, Gül Kul, Sümbül Kaya kardeşlerin eniştesi, Hüseyin Erol, Ahmet Kul, Tuna Kaya bacanakların bacanağı, dört torun dedesi Tarım Kredi Kooperatifinden emekli 9 Kasım 2020 Pazartesi günü Fahri Geyikli vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazına müteakip Hocazade caminde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonu :
Oğlu Mehmet Geyikli : 0541 448 58 08
Oğlu Furkan Geyikli : 0543 433 03 18
Kardeşi Abdulhaluk Geyikli : 0544 240 46 55
Kardeşi Turabi Geyikli : 0533 422 7497
Kardeşi Ahmet Muhtar Geyikli 0 535 893 1730
Merhum Fahri kardeşimize Allah'tan rahmet ,Geyikli ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun İnşaAllah. Şerif Uzman-İstanbul