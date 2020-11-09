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Fahri Geyikli 57 yaşında

Fahri Geyikli 57 yaşında
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Fahri Geyikli 57 yaşında

Uzun çarşı esnaflarından merhum ( Köşker) Mehmet Geyikli’nin oğlu; (Daşçı) Sefer Yüzbaşı’nın Damadı, Nergiz Geyikli’nin eşi, Mehmet, Furkan, Zehra, Samet, kardeşlerin babası, Cemal Topsakal’ın kayınbabası, Esvet Yalçın, Ayşe Köşker, Vildan Karcı,  Saadet Karakoç, Abdulhaluk, Turabi, Ahmet Geyikli kardeşlerin kardeşi, Erhan Yalçın, Çelebi Karakoç, Muzaffer Köşker, Mustafa Karcı, bacanakların kaynı, Hacı Durdu, Sefa, Mehmet Ali, Atakan, Fatih Yüzbaşı kardeşlerin Nazlı Erol, Gül Kul, Sümbül Kaya kardeşlerin eniştesi, Hüseyin Erol, Ahmet Kul, Tuna Kaya bacanakların bacanağı, dört torun dedesi  Tarım Kredi Kooperatifinden emekli 9 Kasım 2020 Pazartesi günü  Fahri Geyikli vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazına müteakip Hocazade caminde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Taziye telefonu :

Oğlu Mehmet Geyikli : 0541 448 58 08

Oğlu Furkan Geyikli : 0543 433 03 18

Kardeşi Abdulhaluk Geyikli : 0544 240 46 55

Kardeşi Turabi Geyikli : 0533 422 7497

Kardeşi Ahmet Muhtar Geyikli 0 535 893 1730



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Fahri Geyikli 57 Yaşında
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Şerif Uzman 10 saat önce

Merhum Fahri kardeşimize Allah'tan rahmet ,Geyikli ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun İnşaAllah. Şerif Uzman-İstanbul

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Yılmaz kalkan 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Ali Akarsu Istanbul 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Mehmet pamir (izmir) 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Rabbim sevenlerine sabır versin inşAllah

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Ahmet Sungur 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm yakinlarinin başi sag olsun

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Yener usta 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cenner olsun

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Mustafa Köker Anamur 9 saat önce

Allah rahmet eylesin,tüm sevenlerinin başısağolsun.

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hali köker 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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