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Fadime Yıldız 97 yaşında

Fadime Yıldız 97yaşında

Fadime Yıldız 97 yaşında
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Karaelbistan Mahallesinde Dursun ve Cemile Kıraç'ın kızı, Durdu Yıldız'ın eşi, Karaelbistan eski Muhtarı Muştak Kıraç, emekli milli eğitim müdürü İhsan Kıraç, Şeref, Muzaffer, Ali, İhsan, Hüseyin Kıraç ile Sabriye Gül, Remziye Önder ve Münire Katkıcı kardeşlerin ablası, Mahmut, Ahmet ve Emekli icra müdürü Nuri Yıldız kardeşlerin annesi Fadime Yıldız 8 şubat 2020 cumartesi günü vefat etmiştir. Kuran-ı Kerimi Karaelbistanda kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar

0545 601 36 15 Mahmut Yıldız

0542 371 78 84 Ahmet Yıldız

0505 357 30 98 Nuri Yıldız


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Mehmet şimşek mersin 8 saat önce

merhemle ye Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.

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Çetin Saykın Almanya 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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