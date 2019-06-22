Fadime Yıldırım 88 yaşında,

Aslen Nurhak ilçesinden olup Köprübaşı Mahallesi, Gariplik Caddesinde ikamet eden Belediyeden emekli şoför merhum Kara Ali Yıldırım'ın eşi, Hüseyin, Ali, Halil, Hacı ve merhum Hasan Yıldırım kardeşlerin yengesi, Alaattin, İbrahim, merhum Tahsin, Mehmet ve Fatih Yıldırım kardeşlerin anneleri, Mehmet Öztürk’ün kayınvalidesi Fadime Yıldırım vefat etmiştir. Cenazesi 23 Haziran 2019 Pazar günü öğle namazına müteakip Ulu Cami'inde kılınarak Gariplik Mezarlığı'na defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Gariplik Mezarlığı üstünde kendi hanelerinde okunacaktır.
İrtibat Tlf.:
0 535 554 65 39 oğlu Fatih Yıldırım