Fadime Topal 66 yaşında

Kümbet Mahallesi’nden merhum İbrahim Erbilen’in kızı, Şükrü Topal’ın eşi, Ali, Ümmühani, Hafız, Nuriye ve Teyfik Erbilen kardeşlerin ablası, Fatih Erbilen, Cuma Kılınç, Ersin Kılınç ve Kıymet Alkaya kardeşlerin annesi, Alattin Kaya’nın kayınvalidesi Fadime Topal vefat etmiştir. Cenazesi, öğle namazına müteakip Hocazade Cami’inde namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.
Taziye için telefon:
0544 274 4429 oğlu Fatih Erbilen
0537 615 4410 oğlu Cuma Kılınç.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun