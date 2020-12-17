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Fadime Topal 66 yaşında

Fadime Topal 66 yaşında

Fadime Topal 66 yaşında
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Kümbet Mahallesi’nden merhum İbrahim Erbilen’in kızı, Şükrü Topal’ın eşi, Ali, Ümmühani, Hafız, Nuriye ve Teyfik Erbilen kardeşlerin ablası, Fatih Erbilen, Cuma Kılınç, Ersin Kılınç ve Kıymet Alkaya kardeşlerin annesi, Alattin Kaya’nın kayınvalidesi Fadime Topal vefat etmiştir. Cenazesi, öğle namazına müteakip Hocazade Cami’inde namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.

 

Taziye için telefon:

 

0544 274 4429 oğlu Fatih Erbilen

0537 615 4410 oğlu Cuma Kılınç.


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Adem Kancı 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 9 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Kahraman yay 8 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun

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Ali Akarsu Istanbul 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Ömer Özgen 7 saat önce

Allah Rahmet eylesin.Mekanı Cennet olsun.Ailesine sabırlar versin.

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Mehmet pamir (izmir) 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim sevenlerine sabir versin inşAllah

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Mikail ÖZCAN 7 saat önce

''İnna Lillâhi Ve İnnâ İleyhi Raciûn''Şüphesiz Biz Allah'tan Geldik ve O'na Döneceğiz.Allah (c.c) rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Geride kalanlara Allah (c.c) sabr-ı cemil ihsan etsin

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Fazlı Turk 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun.

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