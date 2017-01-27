Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fadime Taksim 60 yaşında

Afşin Mehre mahallesinden merhum Pişman Muhammet namı ile anılan Mehmet Taksim'in eşi

Bu haber kez okundu.

Fadime Taksim 60 yaşında

Afşin Mehre mahallesinden merhum Pişman Muhammet namı ile anılan Mehmet Taksim'in eşi, Ekinözü'nden Mehmet ve Abide Vicdan ailesinin kızı, Tarık Tayfur, Ahmet ve Elif ile Kadir, Faik, Derviş, Salih, Nazlı, Gülseren, Meryem ve Adem kardeşlerin annesi, Eyüp Uzun'un kayınvalidesi, Nuri, D. Mehmet, İrfan, Fahri ve Hatice kardeşlerin ablası, Mehmet ve Kevser kardeşlerin halası, Fadime Taksim, 2 yıl önce yakalandığı mide hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi 25 Ocak 2016 günü cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Afşin Mehre mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 544 290 39 41 oğlu Ahmet,

0 543 326 22 29 oğlu Tarık,

0 544 529 63 21 oğlu Tayfur.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1

banner27

banner25