Fadime Taksim 60 yaşında

Afşin Mehre mahallesinden merhum Pişman Muhammet namı ile anılan Mehmet Taksim'in eşi, Ekinözü'nden Mehmet ve Abide Vicdan ailesinin kızı, Tarık Tayfur, Ahmet ve Elif ile Kadir, Faik, Derviş, Salih, Nazlı, Gülseren, Meryem ve Adem kardeşlerin annesi, Eyüp Uzun'un kayınvalidesi, Nuri, D. Mehmet, İrfan, Fahri ve Hatice kardeşlerin ablası, Mehmet ve Kevser kardeşlerin halası, Fadime Taksim, 2 yıl önce yakalandığı mide hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi 25 Ocak 2016 günü cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Afşin Mehre mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 544 290 39 41 oğlu Ahmet,

0 543 326 22 29 oğlu Tarık,

0 544 529 63 21 oğlu Tayfur.