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Fadime Samancı 71 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden İbrahim - Zöhre ailesinin kızı

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Fadime Samancı 71 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden İbrahim - Zöhre ailesinin kızı, merhum Hasan Samancı’nın eşi, Mersin esnaflarından Mehmet, Samet Samancı, Zöhre Siner ve Serpil Bozdoğan’ın anneleri, Hüseyin Siner ve Ali Bozdoğan’ın kayınvalidesi, Köprübaşı Mah. Muhtarı Mustafa, Yaşar, Süleyman ve Alirıza Şen’in dayısının hanımı, Fadime Samancı, 02.01.2017’de vefat etmiştir.

Cenazesi 03.01.2017 Salı günü İstanbul’da aile mezarlığına definolacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 532 304 10 23 oğlu Mehmet,

0 535 772 65 74 oğlu Samet.

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