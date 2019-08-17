banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fadime Şakalar 77 yaşında

Fadime Şakalar 77 yaşında

Fadime Şakalar 77 yaşında
banner145
banner143
 Fadime Şakalar 77 yaşında

Ekinözü İlçesi Türkeli (Kötüköy) mahallesinden merhum Mevlüt ve merhume Müslime Şakalar ailesinin kızı, Mehmet Şakalar’ın eşi, merhum Mehmet, Turan ve Hacı Osman Şakalar, Ahmet , Mürsel Hüseyin ve Hidayet Şakalar kardeşlerin ablası; Muharrem, Mesude, Kemal, Hülya Çobanyıldız, Cengiz, Osman, Peri Yetkin, Ahmet Şevki, Müslime Kara,Mehmet ve Ayşe Bağış Şakalar kardeşlerin annesi Fadime Şakalar vefat etmiştir.

Cenazesi 18 Ağustos 2019 Pazar günü ikindi namazına müteakiben Ekinözü Türkeli mahallesi caminde kılınarak Türkeli Mahallesi Aile Kabristanlığına defnedilecektir.

Taziyesi Kızılcaoba Mahallesi (Yeni Cami yanında) Atasayar Sokak, Akasya Ap. kendi hanesinde yapılacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 544 555 33 40 kardeşi Mürsel Şakalar

0 541 502 61 70 oğlu Muharrem Şakalar

0 544 544 22 95 oğlu Mehmet Şakalar


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Halil KILINÇ 6 gün önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun Fadime teyzemizin.
Türkeli Mahallesinin ve Değerli Şakalar ailesinin başı sağolsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hacı bekir cengizler 6 gün önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İrfan YILMAZ- İstanbul 6 gün önce

Merhumeye ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
M.korkmaz 5 gün önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm aile ve dostların başı sağolsun. Balıkesir

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Beytullah şimşek 5 gün önce

Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşaAllah.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
HalilTasolar 5 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait Anteplioğlu 5 gün önce

Allah rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Salman berk 5 gün önce

Mevlam mekanını cennet sizlerede sabrı cemil nasip etsin başınız sagolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129

banner116