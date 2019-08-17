 Fadime Şakalar 77 yaşında

Ekinözü İlçesi Türkeli (Kötüköy) mahallesinden merhum Mevlüt ve merhume Müslime Şakalar ailesinin kızı, Mehmet Şakalar’ın eşi, merhum Mehmet, Turan ve Hacı Osman Şakalar, Ahmet , Mürsel Hüseyin ve Hidayet Şakalar kardeşlerin ablası; Muharrem, Mesude, Kemal, Hülya Çobanyıldız, Cengiz, Osman, Peri Yetkin, Ahmet Şevki, Müslime Kara,Mehmet ve Ayşe Bağış Şakalar kardeşlerin annesi Fadime Şakalar vefat etmiştir.
Cenazesi 18 Ağustos 2019 Pazar günü ikindi namazına müteakiben Ekinözü Türkeli mahallesi caminde kılınarak Türkeli Mahallesi Aile Kabristanlığına defnedilecektir.
Taziyesi Kızılcaoba Mahallesi (Yeni Cami yanında) Atasayar Sokak, Akasya Ap. kendi hanesinde yapılacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 544 555 33 40 kardeşi Mürsel Şakalar
0 541 502 61 70 oğlu Muharrem Şakalar
0 544 544 22 95 oğlu Mehmet Şakalar
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun Fadime teyzemizin.
Türkeli Mahallesinin ve Değerli Şakalar ailesinin başı sağolsun.