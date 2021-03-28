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Fadime Öksüz 78 yaşında

Fadime Öksüz 78 yaşında
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Fadime Öksüz 78 yaşında

 Elbistan Eldelek Köyünde yaşayan Hamit Öksüzün Eşi,

Sefa Öksüz, Ferdağ Gözükara, Semra Çimen, Eczacı Türker Öksüz, Öğretmen Özgür Öksüz, Hasan Öksüz, Semiye Aygün, Sümbül Öksüz kardeşlerin annesi, Mehmet Gözükara, Kamil Çimen, Naci Aygün'ün kayınvalidesi vefat etmiştir. 

Cenazesi öğle namazından sonra Eldelek mahallesi camiinden kaldırılıp defnedilecektir. 

Kur'an-ı Kerim'i Eldelek mahallesi kendi hanemizde okunacaktır. 

İrtibat

Oğlu Türker Öksüz: 

0 538 980 94 66

Oğlu Özgür Öksüz:

 0 505 887 60 25

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Adem Kancı 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ahmet Aygün 4 saat önce

Canım anneannem hiç kimseyi incitmedin toprakta seni incitmesin ❤️

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Mustafa TURAN 4 saat önce

ALLLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.

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