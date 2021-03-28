Fadime Öksüz 78 yaşında
Elbistan Eldelek Köyünde yaşayan Hamit Öksüzün Eşi,
Sefa Öksüz, Ferdağ Gözükara, Semra Çimen, Eczacı Türker Öksüz, Öğretmen Özgür Öksüz, Hasan Öksüz, Semiye Aygün, Sümbül Öksüz kardeşlerin annesi, Mehmet Gözükara, Kamil Çimen, Naci Aygün'ün kayınvalidesi vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Eldelek mahallesi camiinden kaldırılıp defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Eldelek mahallesi kendi hanemizde okunacaktır.
İrtibat
Oğlu Türker Öksüz:
0 538 980 94 66
Oğlu Özgür Öksüz:
0 505 887 60 25
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun