Fadime Kurnaz 93 yaşında,

Darende Yenice mahallesinden Fitik Hacı Hasan Kurnaz'ın eşi, Hamit, Mehmet, Mustafa, Nazlı, Fikriye ve Sevgi Kurnaz kardeşlerin annesi, Yakup Doğanay, Hamit Yıldırım ve Mehmet Ali Kurnaz'ın kaynanası, Fadime Kurnaz 29 Kasım 2019 günü vefat etmiştir.
Cenazesi Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon :
0 535 395 78 29 oğlu Hamit Kurnaz
0 545 486 39 86 oğlu Mehmet "
0 545 934 50 88 oğlu Mustafa Kurnaz
Cenazesi Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon :
0 535 395 78 29 oğlu Hamit Kurnaz
0 545 486 39 86 oğlu Mehmet "
0 545 934 50 88 oğlu Mustafa Kurnaz