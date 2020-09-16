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Fadime Kılınç 72 yaşında

Fadime Kılınç 72 yaşında
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Büyük Yapalak Mahallesinden Salman ağalar kabilesinden Cuma Kılınç’ın hanımı merhum Mehmet ve Emiş Karakaş ailesinin kızı, Eyüp, Mustafa, Mehmet kardeşlerin ablası,  Büyük Yapalak eski belediye başkanı Yusuf Kılınç’ın amcasının hanımı Ramazan, Mehmet, Bahattin ve Zahittin Kılınç kardeşlerin annesi Fadime Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi Büyük Yapalak mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Büyük Yapalak Mahallesi’nde kendi hanelerinde okunacaktır.


Taziye için iletişim:


0543 243 68 66 oğlu Mehmet


0543 212 78 74 oğlu Ramazan


0543 369 14 35 oğlu Zahittin


0543 657 41 34 Yusuf Kılınç.


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Fadime Kılınç 72 Yaşında
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Mehmet Erman (Hoca) 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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Sait anteplioglu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Ali Aksu samsun 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sait karakaş 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah başınız sagolsun

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İbrahim yılmış 4 saat önce

Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet olsun

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Müslüm Arslan 4 saat önce

Merhumaya Allah rahmet etsin ,mekanı cennet olsun.

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Kemal Götürler 4 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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Sabit Yinanç 4 saat önce

Merhumeye Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun

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