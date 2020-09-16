Büyük Yapalak Mahallesinden Salman ağalar kabilesinden Cuma Kılınç’ın hanımı merhum Mehmet ve Emiş Karakaş ailesinin kızı, Eyüp, Mustafa, Mehmet kardeşlerin ablası, Büyük Yapalak eski belediye başkanı Yusuf Kılınç’ın amcasının hanımı Ramazan, Mehmet, Bahattin ve Zahittin Kılınç kardeşlerin annesi Fadime Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi Büyük Yapalak mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Büyük Yapalak Mahallesi’nde kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için iletişim:
0543 243 68 66 oğlu Mehmet
0543 212 78 74 oğlu Ramazan
0543 369 14 35 oğlu Zahittin
0543 657 41 34 Yusuf Kılınç.
Fadime Kılınç 72 yaşında
16 Eylül 2020 Çarşamba 10:05
Büyük Yapalak Mahallesinden Salman ağalar kabilesinden Cuma Kılınç’ın hanımı merhum Mehmet ve Emiş Karakaş ailesinin kızı, Eyüp, Mustafa, Mehmet kardeşlerin ablası, Büyük Yapalak eski belediye başkanı Yusuf Kılınç’ın amcasının hanımı Ramazan, Mehmet, Bahattin ve Zahittin Kılınç kardeşlerin annesi Fadime Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi Büyük Yapalak mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Büyük Yapalak Mahallesi’nde kendi hanelerinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah başınız sagolsun
Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet olsun
Merhumaya Allah rahmet etsin ,mekanı cennet olsun.
Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum
Merhumeye Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.