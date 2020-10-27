Fadime Karataş 67 yaşında

Merhum Aslan Çavuş’un kızı; merhum Mevlüt Kara’nın eşi , Veysel, Durdu, merhum Sinan, Ayşe, Selver, Fadime kardeşlerin annesi İsmigül, Ramazan, Mevlüt, Mustafa, Bayram kardeşlerin kardeşi Yahya, Emrah, Sait bacanakların kaynanası Fadime Karataş vefat etmiştir. Cenazesi ikindin namazından sonra Ulu camide cenaze namazının ardından gariplik mezarlığında defnedilecektir. Kur’an-ı Elbistan’da Esentepe mahallesi mescidi aksa camii karşısı oğlu Veysel Karan’ın evinde okunacaktır.
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