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Fadime Karataş 67 yaşında

Fadime Karataş 67 yaşında
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Merhum Aslan Çavuş’un kızı;  merhum Mevlüt Kara’nın eşi , Veysel, Durdu, merhum Sinan, Ayşe, Selver, Fadime kardeşlerin annesi İsmigül, Ramazan, Mevlüt, Mustafa, Bayram kardeşlerin kardeşi Yahya, Emrah, Sait bacanakların kaynanası Fadime Karataş vefat etmiştir. Cenazesi ikindin namazından sonra Ulu camide cenaze namazının ardından gariplik mezarlığında defnedilecektir. Kur’an-ı Elbistan’da Esentepe mahallesi mescidi aksa camii karşısı oğlu Veysel Karan’ın evinde okunacaktır.

Taziye için telefon

0 542 760 05 15 eniştesi Yahya


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Fadime Karataş 67 Yaşında
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