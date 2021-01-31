Tepebaşı mahallesinden merhum Hüseyin Güzel’in eşi, Ali İhsan, Tahsin ve Münire Güzel’in anneleri Burak ve Kürşat kardeşlerin babaannesi Fadime Güzel vefat etmiştir. Cenazesi 31 Ocak tarihinde Tepebaşı mezarlığına defnedilecektir.
Taziyelerinizi pandemiden dolayı telefonla yapılacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 505 990 5154 torunu Burak Güzel
0 532 627 03 57 torunu Tahsin Güzel
Fadime Güzel
31 Ocak 2021 Pazar 10:38
Tepebaşı mahallesinden merhum Hüseyin Güzel’in eşi, Ali İhsan, Tahsin ve Münire Güzel’in anneleri Burak ve Kürşat kardeşlerin babaannesi Fadime Güzel vefat etmiştir. Cenazesi 31 Ocak tarihinde Tepebaşı mezarlığına defnedilecektir.
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