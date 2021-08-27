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Fadime (Fatma) Yıldırım 70

Fadime (Fatma) Yıldırım 70
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Fadime(Fatma) Yıldırım 70 yaşında 

Aşağıortaören mahallesi Topallar kabilesinden Ahmet ve Emine Kılıç ailesinin kızı, Söğütlü mahallesinden Adıgüzel Kerim Rauf ve Yetik Yıldırım ailesinin gelini, Ali Yıldırım’ın eşi, merhum Yusuf ve Rauf Kılınç ‘ın kızkardeşi, H.Ahmet, öğretmen Mehmet ve Muzaffer, Tülay, Reyhan, Emine ve Dr. Afra kardeşlerin anneleri, emekli astsubay Ejder Gül, İsmet Kağıtlı, Yusuf Özer ve Dr.Turan Ekinci’nin kayınvalidesi Fadime (Fatma)Yıldırım koronavirüs hastalığına yenik düşerek 27 Ağustos 2021 günü vefat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i Söğütlü kasabasında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar 

Oğlu Muzaffer yıldırım 

0 (544) 718 60 38

Kardeşi Rauf Kılınç 

0543 604 11 15

Oğlu H.Ahmet 

0506 504 04 86 

Oğlu Mehmet 

0505 887 59 84

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