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Fadime Ceritli

Fadime Ceritli

Fadime Ceritli

Büyükyapalak mahallesinden Ali Ceritli'nin hanımı, Haydar Ceritli'nin annesi, Hasan, Hacı, Salih ve Hüseyin'in anneannesi, Mustafa, Ali, Vaysal ve Fayik Bütün 'ün halası, 23 torun ninesi,  Fadime Ceritli vefat etmiştir. Cenazesi 30 Nisan 2019 Salı günü öğle namazına müteakiben Cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.  Taziye için telefon.  0 545 899 06 46 torunu Hasan

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Sait anteplioglu 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 3 hafta önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Yılmaz kalkan 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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MEHMET ALTUN 3 hafta önce @Yılmaz kalkan

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANICENNET OLSUN

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Çetin Saykın Almanya 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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M.Ali kilinc 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Bilal YÜCEL 3 hafta önce

Merhumeye Allahtan,rahmet,yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

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M.Ali kilinc 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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