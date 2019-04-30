Büyükyapalak mahallesinden Ali Ceritli'nin hanımı, Haydar Ceritli'nin annesi, Hasan, Hacı, Salih ve Hüseyin'in anneannesi, Mustafa, Ali, Vaysal ve Fayik Bütün 'ün halası, 23 torun ninesi, Fadime Ceritli vefat etmiştir. Cenazesi 30 Nisan 2019 Salı günü öğle namazına müteakiben Cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır. Taziye için telefon. 0 545 899 06 46 torunu Hasan
Fadime Ceritli
Fadime Ceritli
30 Nisan 2019 Salı 09:07
Büyükyapalak mahallesinden Ali Ceritli'nin hanımı, Haydar Ceritli'nin annesi, Hasan, Hacı, Salih ve Hüseyin'in anneannesi, Mustafa, Ali, Vaysal ve Fayik Bütün 'ün halası, 23 torun ninesi, Fadime Ceritli vefat etmiştir. Cenazesi 30 Nisan 2019 Salı günü öğle namazına müteakiben Cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır. Taziye için telefon. 0 545 899 06 46 torunu Hasan
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANICENNET OLSUNBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Merhumeye Allahtan,rahmet,yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin