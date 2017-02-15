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Fadime Cerit 88 yaşında

Aslen Tombak Mahallesinden olup Cumhuriyet mahallesinde ikamet eden merhum Hüseyin Cerit'in eşi,

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Fadime Cerit 88 yaşında

Aslen Tombak Mahallesinden olup Cumhuriyet mahallesinde ikamet eden merhum Hüseyin Cerit'in eşi, Özkan Cerit, Kemal Cerit, Remzi Cerit, merhum Mesut Cerit, Emiş Yılmaz, Güllü Bozkurt, Fatma Cerit ve Gönül Kozanoğlu kardeşlerin anneleri, Lider Elbistan Otobüs Firması İşletme Müdürü Güneş Cerit ve merhum Enver Kozanoğlu'nun kayınvalideleri, Fatma Cerit, vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazına müteakip Hocazade Camiinden alınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim'i Yunus Emre Mah. Oğuzhan Caddesi Kürşat Sokak Belediye Evleri H Blokta okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 536 633 88 15 oğlu Remzi Cerit,

0 505 271 35 25 oğlu Kemal Cerit

0 532 438 00 77 oğlu Özkan Cerit,

0 544 413 21 20 damadı Güneş Cerit.

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