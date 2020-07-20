Uncular Mahallesinden Ömer Çakmak'ın eşi, Mehmet, Hidayet, İnayet ve Hamit Çakmak ile Şahben Çiçek, Hafize Çiçek ve Mihriban kardeşlerin annesi Fadime Çakmak 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmaktadır.
Fadime Çakmak 85 Yaşında
20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:43
Innalillah ve innaileyhi racium ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine baş sağlığı dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Başınız/Başımız sağ olsun,
ALLAH rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, RABBim sevgililerin en sevgilisinin Livul Hamd sancağı altında buluştursun. Z.Cicek, Almanya
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim
Mekanın cennet olsun Nur yüzlü teyzem
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun