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Fadime Çakmak 85 Yaşında

Fadime Çakmak 85 Yaşında
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Uncular Mahallesinden Ömer Çakmak'ın eşi, Mehmet, Hidayet, İnayet ve Hamit Çakmak ile Şahben Çiçek, Hafize Çiçek ve Mihriban kardeşlerin annesi Fadime Çakmak 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmaktadır.


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Fadime Çakmak 85 Yaşında
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DERVİŞ DOĞAN 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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H mehmet DOĞAN ANKARA 2 hafta önce

Innalillah ve innaileyhi racium ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine baş sağlığı dilerim

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Mehmet Erman (Hoca) 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Z. Cicek 2 hafta önce

Başınız/Başımız sağ olsun,

ALLAH rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, RABBim sevgililerin en sevgilisinin Livul Hamd sancağı altında buluştursun. Z.Cicek, Almanya

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Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Etem Kul 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim

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Ahmet cakır 2 hafta önce

Mekanın cennet olsun Nur yüzlü teyzem

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Osman efeoglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun

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