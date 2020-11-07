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Fadime Ağan 78 yaşında

Fadime Ağan 78 yaşında
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 Güneşli mahallesinden Merhum Kasap Abdurrahman ve Merhum Hatice Şahin’in kızı , Merhum ( Limoncu ) lakabıyla anılan Şükrü Ağan’ın eşi , Ayşe Özdemir, Havva Şahin, Kasap Kadir Şahin, Nihal Bilge, Tenzil Yüksel, Kasap Mehmet Şahin kardeşlerin ablası, Milli Eğitimden Emekli Hacı, Abdurrahman , Bayram, Filiz , Tki personeli Mehmet Ağan kardeşlerin Annesi Fadime Ağan vefat etmiştir. Cenaze namazı 08 kasım 2020 günü pazar öğlen Gariplik Mezarlığında kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Taziye evi güneşli mahallesi adıgüzel kendi hanesinde okunacaktır.          Taziye için telefon
0533 573 18 16
Hacı Ağan(oğlu)
0542 613 8696 
Abdurrahman Ağan(oğlu)
0536 627 38 98
Bayram Ağan (oğlu)
0542 762 58 21
Mehmet Ağan (oğlu)

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