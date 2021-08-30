Fadıl Setirek 46 yaşında,

Geçit mahallesi eski imamı Hacı Ahmet ve Hacı Ayşe Setirek ailesinin oğlu, Şeref ve Nihal Sınır ailesinin damadı, Abdullah Setirek'in yiğeni, Fazıl, Selçuk, Nevcihan, Saadet, Hicret, Muhammet, Burcu ve Abdülkadir Geylani kardeşlerin kardeşi, Selma Setirek'in eşi, Ayşenur, Zümra ve Yasin kardeşlerin babası Fadıl Setirek Antalya'da vefat etmiştir.

Cenazesi 31 Ağustos 2021 Pazartesi günü Elbistan'a getirilerek Geçit mahallesinde cenaze namazını kılinarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı ve taziyesi Nurhak yolu üzeri Şeker fabrikası nizamiye karşısında kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar

0546 293 78 74 babası H.Ahmet

0505 694 68 04 Şeref Sınır

0541 906 18 95 amcası Abdullah Setirek