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Fadıl Setirek 46 yaşında, 

Fadıl Setirek 46 yaşında, 
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Fadıl Setirek 46 yaşında
Geçit mahallesi eski imamı Hacı Ahmet ve Hacı Ayşe Setirek ailesinin oğlu, Şeref ve Nihal Sınır ailesinin damadı, Abdullah Setirek'in yiğeni, Fazıl, Selçuk, Nevcihan, Saadet, Hicret, Muhammet, Burcu ve Abdülkadir Geylani kardeşlerin kardeşi, Selma Setirek'in eşi, Ayşenur, Zümra ve Yasin kardeşlerin babası Fadıl Setirek Antalya'da vefat etmiştir. 
Cenazesi 31 Ağustos 2021 Pazartesi günü Elbistan'a getirilerek Geçit mahallesinde cenaze namazını kılinarak aile mezarlığına defnedilecektir. 
Kur'an-ı ve taziyesi Nurhak yolu üzeri Şeker fabrikası nizamiye karşısında kendi hanesindedir. 
Taziye için telefonlar 
0546 293 78 74 babası H.Ahmet 
0505 694 68 04 Şeref Sınır 
0541 906 18 95 amcası Abdullah Setirek

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Anahtar Kelimeler:
Fadıl Setirek 46 Yaşında
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