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Eyyüp Şahin 54 yaşında

Eyyüp Şahin 54 yaşında
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Aslen Balıkçıl köyünden merhum emekli imam İsmail Şahin hocanın oğlu; İsmail, İbrahim, Mustafa, Hamideddin kardeşlerin babası, Yusuf, Bekir ve Muhammed kardeşlerin ağabeyi Eyüp Şahin vefat etmiştir. Cenazesi Cuma namazına müteakip Ulu camide namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Saraykent Yunus emre Mahallesi Kazım Karabekir 2 Cad. Atakent A Blok No: 16 A İç Kapı No: 5  (Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi karşısında) okunacaktır.

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Eyyüp Şahin 54 Yaşında
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CEZMİ ÖZKARA-İST. 2 hafta önce

Genç yaşta ebediyete intikal eden Eyüp kardeşime Allah'tan rahmet; eşine, evlatlarına, komşum Yusuf'a, Bekir'e, Hasan Ülger kardeşime,eş-dost ve yakınlarına, tüm ŞAHİN ailesine BAŞSAĞLIĞI diliyorum.Kâbri nur, mekânı cennet olsun.Amin.

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hamdi olgun 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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hayrettın efeoğlu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesın mekanı cennet olsun evlatlarına kardeşlerıne baş saglıgı dilerim mekanın cennet olsun eyüp kommşuculuk yaptık ortaklık yaptık agrıyıp incimedık cok üzüldüm...topragın bol olsun...

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Hamza Topsakal 2 hafta önce

Merhum eyüp kardeşime Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine ve sevenlerine oğlu ismail nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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Suzan çıtak 2 hafta önce

Allahımm mekanını cennet eylesin inşAllah çok üzüldüm çok iyi insandı komşuluk yapmıştık ailesine başsağlığı diliyorum

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Hacı Bekir CENGİZLER 2 hafta önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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