Eyyüp Şahin 54 yaşında
24 Temmuz 2020 Cuma 12:09
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesın mekanı cennet olsun evlatlarına kardeşlerıne baş saglıgı dilerim mekanın cennet olsun eyüp kommşuculuk yaptık ortaklık yaptık agrıyıp incimedık cok üzüldüm...topragın bol olsun...
Merhum eyüp kardeşime Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine ve sevenlerine oğlu ismail nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah
Allahımm mekanını cennet eylesin inşAllah çok üzüldüm çok iyi insandı komşuluk yapmıştık ailesine başsağlığı diliyorum
Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Genç yaşta ebediyete intikal eden Eyüp kardeşime Allah'tan rahmet; eşine, evlatlarına, komşum Yusuf'a, Bekir'e, Hasan Ülger kardeşime,eş-dost ve yakınlarına, tüm ŞAHİN ailesine BAŞSAĞLIĞI diliyorum.Kâbri nur, mekânı cennet olsun.Amin.