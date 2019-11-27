Kalaycık Mahallesi’nden Dönüş ve Sait Erdoğan ailesinin oğlu, merhum Selver Erdoğan’ın eşi, Mehmet, Haydar, Ali, Ahmet, İsmet, Kemal, Veli, Ferit, Ayhan, Orhan, Şahin, Esma, Hanım, Zeynep ve Fadime kardeşlerin kardeşi, İbrahim, Kibar, Hasan ve Hüseyin kardeşlerin babası Etem Erdoğan Antalya'da vefat etmiştir. Cenazesi, Antalya’da defnedilmiştir.
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Etem Erdoğan 75 yaşında
Etem Erdoğan 75 yaşında
27 Kasım 2019 Çarşamba 08:58
Kalaycık Mahallesi’nden Dönüş ve Sait Erdoğan ailesinin oğlu, merhum Selver Erdoğan’ın eşi, Mehmet, Haydar, Ali, Ahmet, İsmet, Kemal, Veli, Ferit, Ayhan, Orhan, Şahin, Esma, Hanım, Zeynep ve Fadime kardeşlerin kardeşi, İbrahim, Kibar, Hasan ve Hüseyin kardeşlerin babası Etem Erdoğan Antalya'da vefat etmiştir. Cenazesi, Antalya’da defnedilmiştir.