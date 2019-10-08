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Esra Sarıkaya (Bebek)

Esra Sarıkaya (Bebek)

Esra Sarıkaya (Bebek)
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Eski Milli Eğitim Müdürlerinden Ali Kemal Küçük'ün torunu, Yusuf Sarıkaya'nın kızı, Salih Küçük'ün yeğeni Esra Sarıkaya vefat etmiştir. Cenazesi Çarşamba günü Hocazade Camiin de kılındıktan sonra Hocazade Kabristanında defnedilecektir. Taziyesi Yeşilyurt Mah. Orhun Sitesinde hanesinde olacaktır. Yusuf Sarıkaya 0533.3829454

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