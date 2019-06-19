Esra Kılıç 16 yaşında,

Kümbet mahallesinden Mehmet ve Rabia Kılıç ailesinin kızı, Ahmet ve Meryem Kılıç ileMustafa ve Fadime Eryıldız ailelerinin torunu, Recep ve Musfafa Kılıç ile, Hacı, Fazlı, Enver, Arif, Ramazan, Mehmet ve Yusuf Eryıldız'ın yeğenleri,Hilal, Ahmet ve Meryem Kılıç'ın kardeşi, Esra Kılıç 17 Haziran 2019 Pazartesi günü aniden mevdiven boşluğu penceresinden düşerek hayatını kaybetmiştir.

Cenazesi öğle namazına müreakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kuran-ı Kerimi Kümbet mahallesi Nar Caddesi kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefon :

0 542 345 44 26 amcası Mustafa