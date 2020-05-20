banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Esme Kılınç 86 yaşında

Esme Kılınç 86 yaşında
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Ekinözü aşağı Ortaören mahallesinden merhum Hacı ve Hatice  kızı, merhum Şaban Kılınç’ın eşi  , kalaycı Ali, öğretmen Selim, Salim, Muhammed, Fethiye, Hatice, Sevgi, Fatik, Nakşiye kardeşlerin annesi Esme Kılınç tedavi gördüğü Malatya Turgut Özal eğitim ve araştırma hastanesinde vefat etmiştir. Cenazesi 20 Mayıs 2020 Çarşamba öğle namazına müteakiben aşağı Ortaören mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonu:
0543 656 88 26 oğlu Selim



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Esme Kılınç 86 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.