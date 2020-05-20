Ekinözü aşağı Ortaören mahallesinden merhum Hacı ve Hatice kızı, merhum Şaban Kılınç’ın eşi , kalaycı Ali, öğretmen Selim, Salim, Muhammed, Fethiye, Hatice, Sevgi, Fatik, Nakşiye kardeşlerin annesi Esme Kılınç tedavi gördüğü Malatya Turgut Özal eğitim ve araştırma hastanesinde vefat etmiştir. Cenazesi 20 Mayıs 2020 Çarşamba öğle namazına müteakiben aşağı Ortaören mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonu:
0543 656 88 26 oğlu Selim
Esme Kılınç 86 yaşında
20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:27
Ekinözü aşağı Ortaören mahallesinden merhum Hacı ve Hatice kızı, merhum Şaban Kılınç’ın eşi , kalaycı Ali, öğretmen Selim, Salim, Muhammed, Fethiye, Hatice, Sevgi, Fatik, Nakşiye kardeşlerin annesi Esme Kılınç tedavi gördüğü Malatya Turgut Özal eğitim ve araştırma hastanesinde vefat etmiştir. Cenazesi 20 Mayıs 2020 Çarşamba öğle namazına müteakiben aşağı Ortaören mahallesi mezarlığına defnedilecektir.