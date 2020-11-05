Alembey Mahallesinden merhum Mevlüt Kancı’nın eşi, merhum Cuma, Ali, Mekan, Durdu, eski muhtar Hayrullah, Bayram ve Ekrem Kancı kardeşlerin annesi, MHP Elbistan İlçe yönetim kurulu üyesi Adem Kancı’nın babaannesi Esme Kancı vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Kasım Perşembe günü öğle namazına müteakiben Alembey Mahallesi’nde defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0542 735 6731 oğlu Hayrullah
0543 402 3703 torunu Adem
Esme Kancı 90 yaşında
05 Kasım 2020 Perşembe 06:16
Alembey Mahallesinden merhum Mevlüt Kancı’nın eşi, merhum Cuma, Ali, Mekan, Durdu, eski muhtar Hayrullah, Bayram ve Ekrem Kancı kardeşlerin annesi, MHP Elbistan İlçe yönetim kurulu üyesi Adem Kancı’nın babaannesi Esme Kancı vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Kasım Perşembe günü öğle namazına müteakiben Alembey Mahallesi’nde defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim