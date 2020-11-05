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Esme Kancı 90 yaşında

Esme Kancı 90 yaşında
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Alembey Mahallesinden merhum Mevlüt Kancı’nın eşi, merhum Cuma, Ali, Mekan, Durdu, eski muhtar Hayrullah, Bayram ve Ekrem Kancı kardeşlerin annesi, MHP Elbistan İlçe yönetim kurulu üyesi Adem Kancı’nın babaannesi Esme Kancı vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Kasım Perşembe günü öğle namazına müteakiben Alembey Mahallesi’nde defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0542 735 6731 oğlu Hayrullah
0543 402 3703 torunu Adem


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Esme Kancı 90 Yaşında
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Ali Akarsu Istanbul 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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ETEM KUL 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim

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Adem Kancı 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Yılmaz kalkan 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Ebubekir KÜÇÜK 2 saat önce

Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mehmet Erman (Hoca) 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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NURİ YALÇINÖZ 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH

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Sait anteplioglu 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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