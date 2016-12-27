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Esme Ceran, 87 yaşında

Aslen Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nden merhum Ali ve merhume Zübeyde ailesinin kızı, Bekir Ceran’ın eşi, Eyüp, Bayram, Ali, Sefa, Müzeyyen, Meryem ve merhum Seher kardeşlerin annesi,

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Esme Ceran, 87 yaşında
 Aslen Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nden merhum Ali ve merhume Zübeyde ailesinin kızı, Bekir Ceran’ın eşi, Eyüp, Bayram, Ali, Sefa, Müzeyyen, Meryem ve merhum Seher kardeşlerin annesi, Feramuz ve Hasan Ceran ile Hüsne, Eşe ve Fatma kardeşlerin kardeşi, Tevfik Bozkurt, Nevzat Çakmak ve Mehmet Yalçın bacanakların kayınvalidesi Esme Ceran (87) hayatını kaybetmiştir. Cenazesi, 28 Aralık 2016 Çarşamba günü Ulu Cami’de ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Gariplik Mezarlığında defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i, Pınarbaşı Mahallesi Pancar Kooperatifi arkasında bulunan Mer-Ta Park konutlarındaki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Eyüp: 0532 527 2820                        

Oğlu Bayram: 0553 187 4627                       

Oğlu Ali: 0542 344 3474                        

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