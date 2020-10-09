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Esme Alkaya

Esme Alkaya
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Aslen Kabaktepeli Çapar Ahmet’in eşi; Hidayet, Hacı ,Fedai, Mesut, Cuma Alkayan’ın annesi, Mükremin Türk, Ahmet Özcan, Ramazan Toprak’ınn kayınvalidesi Esme Alkaya  vefat etmiştir. Cenazesi 9 Ekim 2020 Cuma günü Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonu:
0544 515 60 35 Oğlu Cuma
0542 335 99 41 Oğlu Mesut


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Esme Alkaya
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