Aslen Kabaktepeli Çapar Ahmet’in eşi; Hidayet, Hacı ,Fedai, Mesut, Cuma Alkayan’ın annesi, Mükremin Türk, Ahmet Özcan, Ramazan Toprak’ınn kayınvalidesi Esme Alkaya vefat etmiştir. Cenazesi 9 Ekim 2020 Cuma günü Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonu:
0544 515 60 35 Oğlu Cuma
0542 335 99 41 Oğlu Mesut
Esme Alkaya
09 Ekim 2020 Cuma 10:24
Aslen Kabaktepeli Çapar Ahmet’in eşi; Hidayet, Hacı ,Fedai, Mesut, Cuma Alkayan’ın annesi, Mükremin Türk, Ahmet Özcan, Ramazan Toprak’ınn kayınvalidesi Esme Alkaya vefat etmiştir. Cenazesi 9 Ekim 2020 Cuma günü Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Esme Alkaya
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.