Kabaktepe Mahallesi’nden Ayşe Salman Gök ailesinin kızı, Ahmet (Çapar) Alkaya’nın eşi, Mahmut ve Halil Gök kardeşlerin kardeşi, Hidayet, Hacı, Fedai, Mesut, Cuma, Fatma, Cemile ve Yasemin kardeşlerin annesi, Ramazan Topak, Ahmet Özcan ve Mükremin Türk bacanakların kayınvalidesi Esme Alkaya, vefat etmiştir. Cenazesi, 9 Ekim Cuma günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Şehit İsrafil Kargı Parkı (Ceyhan Parkı) civarında okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0541 447 7458 eşi Ahmet
0542 335 9940 oğlu Hidayet
0537 406 7916 oğlu Hacı
0544 435 7978 oğlu Fedai
0542 335 9941 oğlu Mesut
0544 515 6035 oğlu Cuma.
Esme Alkaya 75 yaşında
10 Ekim 2020 Cumartesi 09:20
Kabaktepe Mahallesi’nden Ayşe Salman Gök ailesinin kızı, Ahmet (Çapar) Alkaya’nın eşi, Mahmut ve Halil Gök kardeşlerin kardeşi, Hidayet, Hacı, Fedai, Mesut, Cuma, Fatma, Cemile ve Yasemin kardeşlerin annesi, Ramazan Topak, Ahmet Özcan ve Mükremin Türk bacanakların kayınvalidesi Esme Alkaya, vefat etmiştir. Cenazesi, 9 Ekim Cuma günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Şehit İsrafil Kargı Parkı (Ceyhan Parkı) civarında okunmaktadır.