Çatova mahallesinden merhum Hüseyin Cennet Işık ailesinin kızı, merhum Hacı Akbaş'ın eşi, Ümmet, Mehmet, Ahmet, Tecep Hüsne Gül Tapancı, Gülderen Akbaş, Rukiye Savar ve Fadime Işık, kardeşlerin annesi, Halk Eğitim'den emekli Abdurrahman Tapancı ve Harun Işık'ın kayınvalidesi, 29 torun, 22 torun çocuğu ninesi, Esma Akbaş elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 08 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 11:00’ de cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar
0 544 558 46 63 Ümmet Akbaş
0 535 770 18 26 Mehmet Akbaş
0 535 540 02 25 Ahmet Akbaş
0 543 413 79 71 Recep Akbaş
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.