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Esma Akbaş

Esma Akbaş
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Çatova mahallesinden merhum Hüseyin Cennet Işık ailesinin kızı, merhum Hacı Akbaş'ın eşi, Ümmet, Mehmet, Ahmet, Tecep Hüsne Gül Tapancı, Gülderen Akbaş, Rukiye Savar ve Fadime Işık, kardeşlerin annesi, Halk Eğitim'den emekli Abdurrahman Tapancı ve Harun Işık'ın kayınvalidesi, 29 torun, 22 torun çocuğu ninesi, Esma Akbaş elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 08 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 11:00’ de cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar
0 544 558 46 63 Ümmet Akbaş
0 535 770 18 26 Mehmet Akbaş
0 535 540 02 25 Ahmet Akbaş
0 543 413 79 71 Recep Akbaş


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Esma Akbaş
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Bahittin Saykın ALMANYA 6 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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A.sungur 8 saat önce

Allah rahmet etsin. Mekani cennet olsun.

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Sait anteplioglu 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız

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ADEM KANCI 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Murtaza AKKUŞ 7 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MANİSA

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Cesurçakır 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun ümmet kardeşe Allah sabır versin

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Yılmaz kalkan 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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