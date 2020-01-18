Eslem Sare Köker 5 yaşında,

Avukat Enes ve 1 nolu Sağlık Ocağı Aile Hekimi Ümmügülsüm Köker ailesinin kızı, Özel Yıldız İlköğretim Okulu Müdürü Nurullah Köker'in torunu, Eslem Sare Köker elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir.
18 Ocak 2020 Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Yeşilyurt mahallesi Safir Gold konutlarında okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 505 775 33 32 dedesi Nurullah Köker
0 542 745 31 30 babası Enes Köker