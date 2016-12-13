Eşe Sahra 80 yaşında

Ekinözü ilçesi Alişar mahallesinden Mehmet-Durdu Tekelek ailesinin kızı, merhum Ali Sahra’nın eşi, Halil İbrahim ve Mevlüt Sahra, Emine Asıl, Elif Kahraman ve Döndü Tuğrul kardeşlerin annesi, Tevfik, Mevlüt Ağa ve Cuma Hoca kardeşlerin kardeşi, 25 torun ninesi, 11 de torun çocuğu büyük annesi Eşe Sahra, 13/12/2016 günü vefat etmiş, 14 Aralık Çarşamba günü Alişar Mahallesi Camilikoz mezrasında cenazesi kılınarak aile mezarlığında toprağa verilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Halil İbrahim; 0 537 470 86 92,
Oğlu Mevlüt; 0 534 819 00 65,
Torunu Murat; 0 532 376 27 90.
ALLAH RAHMET EYLESİN CÜMLETEN BAŞINIZ SAĞOLSUN