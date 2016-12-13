Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eşe Sahra 80 yaşında

Ekinözü ilçesi Alişar mahallesinden Mehmet-Durdu Tekelek ailesinin kızı,

Bu haber kez okundu.

Eşe Sahra 80 yaşında

Ekinözü ilçesi Alişar mahallesinden Mehmet-Durdu Tekelek ailesinin kızı, merhum Ali Sahra’nın eşi, Halil İbrahim ve Mevlüt Sahra, Emine Asıl, Elif Kahraman ve Döndü Tuğrul kardeşlerin annesi, Tevfik, Mevlüt Ağa ve Cuma Hoca kardeşlerin kardeşi, 25 torun ninesi, 11 de torun çocuğu büyük annesi Eşe Sahra, 13/12/2016 günü vefat etmiş, 14 Aralık Çarşamba günü Alişar Mahallesi Camilikoz mezrasında cenazesi kılınarak aile mezarlığında toprağa verilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Halil İbrahim; 0 537 470 86 92,

Oğlu Mevlüt; 0 534 819 00 65,

Torunu Murat; 0 532 376 27 90.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MEHMET BAYAZIT İHLAS BİSİKLET 1 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN CÜMLETEN BAŞINIZ SAĞOLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mevlüt akın 1 hafta önce

ALLAH Rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 hafta önce

ölüm her insana gelecek ummadığıbir anda imanımızı kuvvetli tutalım edelim hep Allaha dua yaşanmış güzel günlerin hatırına ölümü unutmayalım açıyı paylaşalım hepinizin başı sağ olsun.mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 hafta önce

ölüm her insana gelecek ummadığıbir anda imanımızı kuvvetli tutalım edelim hep Allaha dua yaşanmış güzel günlerin hatırına ölümü unutmayalım açıyı paylaşalım hepinizin başı sağ olsun.mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Abdullah VURAN 1 hafta önce

Allah Rahmet Eylesin. Mekanı Cennet Olsun. Allan Geride kalanlarına Sabrı Cemil İhsan Eylesin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
yaşar Aksu 1 hafta önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29