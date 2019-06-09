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Ergün Yılmankaya 29 yaşında

Ergün Yılmankaya 29 yaşında

Ergün Yılmankaya 29 yaşında
 

Aslen Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nden Elbistan’da ikamet eden merhum Mehmet Ali ve Ayşe Fatma Yılmankaya’nın oğlu, Murat, Selahattin, Hüseyin, Nuriye, Hatın, Songül ve Fadime kardeşlerin kardeşi, Kazım Ergin, Seyfettin Doğan, Selçuk Kara ve Mehmet Taş bacanakların kayınbiraderi Ergün Yılmankaya vefat etmiştir. Cenazesi, 9 Haziran 2019 Pazar günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Endüstri Meslek Lisesi arkasındaki hanesinde okunmaktadır.

 

Taziye için telefonlar:

0534 271 6786

0542 291 1906


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