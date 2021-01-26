Erdoğan KAYA 74 yaşında

Emine ve Mehmet Ali Kaya'nın oğlu, Emekli öğretmen Makbule Kaya'nın eşi, Mustafa Kaya, Gülten Kılınç, Ali Kaya, Suzan Özdemir kardeşlerin abisi, Mehmet Özgür, Ali Önder ve Barış Kaya kardeşlerin babası Emekli öğretmen Erdoğan Kaya vefat etmiştir.
Taziye Telefonları
Ali Önder Kaya (oğlu) – 0551 205 59 99
Allah rahmet eylesin, Mekanın cennet olsun Erdoğan bey. Milli eğitim camiasında tanıdığm ender insanlardan biri idiniz. Duruşunuz, beyefendi kimliğiniz ve kişiliğinizle gönlüme taht kuran bir öğretmendin. Aramızdan ayrılman bizleri derinden üzmüştür. Nur içinde uyu. Rabbim eşine, çocuklarına, seni sevenlere ve tüm yakınlarına sabırlar versin İnşAllah.