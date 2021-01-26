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Erdoğan KAYA 74 yaşında

Erdoğan KAYA 74 yaşında

Emine ve Mehmet Ali Kaya'nın oğlu, Emekli öğretmen Makbule Kaya'nın eşi, Mustafa Kaya, Gülten Kılınç, Ali Kaya, Suzan Özdemir kardeşlerin abisi, Mehmet Özgür, Ali Önder ve Barış Kaya kardeşlerin babası Emekli öğretmen Erdoğan Kaya vefat etmiştir.

Taziye Telefonları

Ali Önder Kaya (oğlu) – 0551 205 59 99



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Erdoğan KAYA 74 Yaşında
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Cemil KARAKUŞ 12 saat önce

Allah rahmet eylesin, Mekanın cennet olsun Erdoğan bey. Milli eğitim camiasında tanıdığm ender insanlardan biri idiniz. Duruşunuz, beyefendi kimliğiniz ve kişiliğinizle gönlüme taht kuran bir öğretmendin. Aramızdan ayrılman bizleri derinden üzmüştür. Nur içinde uyu. Rabbim eşine, çocuklarına, seni sevenlere ve tüm yakınlarına sabırlar versin İnşAllah.

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Mehmet Taş 1 gün önce

İlk gençlik yıllarımızda ağbeyimizdi. Mahallemizin dekikanlıaıydı. Hep Erdoğan ağbeydi. ALLAH RAHMET ETSİN. MEKANI CENNET OLSUN

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HALUK YİNANÇ 1 gün önce

Güzel insan.erdogan.hoca.hakkin.RahmetiUzerine.olsun.ALLAH.RAHMET EYLESİN

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Perihan Soydan Yıldırım 1 gün önce

Çok Sevdiğimiz, saygılı ve beyefendi öğretmen arkadaşımız aynı zamanda aile dostumuz olan Erdoğan Bey'in ölüm haberi Hepimizi çok üzmüştür.Kendisine Allah 'tan rahmet,ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Nurlar içinde yatsın.

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Mustafa ÇİVİ 12 saat önce

Beyefendi ve nazik bir insandı.Allah (cc) rahmet eylesin,mekanı cennet olsun.

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Ali Akarsu Istanbul 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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oktay vural 1 gün önce

erdogan tanıdıgım efendi birisiydi Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. yakınlarının başı sagolsun.

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Musa yıldırım 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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