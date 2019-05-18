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Erdoğan Kancı 52 Yaşında

Erdoğan Kancı 52 Yaşında

Erdoğan Kancı 52 Yaşında

Alembey Mahallesinden Kancı Ailesinden Merhum Durmuş Kancı ve Habibe Kancı'nın oğlu Çarşı esnaflarından Osman, Çerkez, Yusuf, Hacı, Safinaz, Fadime ve Hayriye kardeşlerin abileri Durmuş, Emrah, Gamze Aşkın Kardeşlerin babası, Hacı Mehmet Aşkın'ın kayınbabası Carşı Esnaflarından Galerici Erdoğan Kancı 17.05.2019 Cuma günü vefat etmiştir.

Cenazesi 18.05.2019 Cumartesi Öğle namazına müteakip Alembey Mahalle camisinde kaldırılarak Alembey Mahallesi Aile Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Osman Kancı 0542 521 57 35 

Çerkez Kancı 0544 458 94 70 

Yusuf Kancı 0544 831 28 50

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lokantacı kadir akdaş ankara 3 gün önce

mermuha yüce Allah tan rahmet kancı ailesine ve sevenlerine başsaglıgı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun inşAllah

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AYŞE DOGAN 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun

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Hüseyin önat 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Mehmet Ali Türk 3 gün önce

Allah mekanını cennet eylesin ailesine ve Emrah’ kardeşime sabırlar versin

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Süleyman kaya gelibolu/canakkale 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hacı bekir cengizler 3 gün önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sait anteplioglu 3 gün önce

Allah rshmet eylesin

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Muammer 3 gün önce

Allah.rahmet.eylesin.mekani.cennet.olsun

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