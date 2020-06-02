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Erdoğan Aytaç 58 yaşında

Erdoğan Aytaç 58 yaşında
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 Taşburun mahallesinden Mevlüt ve Ayşe Aytaç ailesinin oğlu, Durdu Mehmet ve Murat Çiçekli'nin eniştesi, Nihat, Ercan ve Erol Aytaç'ın abisi, Rukiye Aytaç'ın eşi, Alaaddin, Orhan ve Burhan Aytaç'ın amcaoğlu, Erdoğan Aytaç muzdarip bulunduğu Karaciğer yetmezliğine yenik düşerek vefat etmiştir.
Cenazesi 03 Haziran 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kuran-ı kerimim kendi hanesinde okunacaktır.
taziye için telefonlar :
0 535 620 19 11 kardeşi Nihat
0 536 613 32 71 kardeşi Ercan
0 535 728 84 57 Durdu Mehmet Çiçekli

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