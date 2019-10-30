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Erdal Güzelöz 32 yaşında

Erdal Güzelöz 32 yaşında

Erdal Güzelöz 32 yaşında
 Tepebaşı Mahallesinden Cemil Güzelöz'ün torunu Cemal ve Nihal Güzelöz ailesinin oğlu, Mehmet, Nedim ve Mehmet Hirfan Güzelöz'ün yeğeni Manisa'da ikamet eden sağlık teknisyeni Erdal Güzelöz yakalanmış olduğu hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir. Cenazesi, 31 Ekim 2019 Perşembe günü Manisa'da defnedilecektir. Kur'an-ı Kerimi, Manisa'da okunacaktır.

Taziye için telefonlar:
0541 926 8170 amcası Nedim
0532 660 4600 amcası Mehmet.

Yerel Manşetler
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