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Ercan Öztürk 52 yaşında,

Ercan Öztürk 52 yaşında,

Ercan Öztürk 52 yaşında,

Küçükyapalak mahallesinden Devlet Hastanesinden emekli Mehmet ve Tevriz Öztürk ailesinin oğlu, Filiz Şen ve Pevriz Çakan kardeşlerin kardeşi, emekli veteriner Aziz, kadastrodan emekli Hasan Ali, emekli öğretmen Cumaali, merhum Hıdır Ali Öztürk, Fatma, Zeynep ve Hediye kardeşlerin yeğeni, İsmet Şen'in kayınbiraderi, 3 çoçuk babası Ercan Öztürk 4 Ekim 2019 günü vefat etmiştir.
Kuran-ı Kerimi kendi hanesinde okunmuştur.
Taziye için telefonlar :
0 536 655 02 40 babası Mehmet Öztürk
0 505 629 67 52 amcası Cuma Ali Öztürk 

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Bahittin Saykın ALMANYA 5 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Sait Anteplioğlu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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