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Enver Doğan 49 yaşında

Doğanlar kabilesinden merhum Hamit ve Servet Doğan ailesinin oğlu,

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Enver Doğan 49 yaşında

Doğanlar kabilesinden merhum Hamit ve Servet Doğan ailesinin oğlu, Nazife, Nejla ve Makbule kardeşlerin kardeşi, Nahit Ünal ve Mustafa Uzman bacanakların kayınbiraderi, Nida Nur ve Hamit Doğan kardeşlerin babası, Enver Doğan, ikamet ettiği Adana’da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 22.02.2017 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Saraykent Kırk Evler’de annesi Servet Doğan’ın evinde okunacaktır.

 

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