Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Enis Eren 21 yaşında

Aslen Alemdar Mahallesinden olup Yeşilyurt mahallesinde ikamet eden merhum Mehmet Eren’in torunu,

Bu haber kez okundu.

Enis Eren 21 yaşında

Aslen Alemdar Mahallesinden olup Yeşilyurt mahallesinde ikamet eden merhum Mehmet  Eren’in torunu, Muharrem-Müşerref Eren ailesinin oğlu, Adil, Atilla, Alpaslan Eren ile  Fahri, Vahap, Doğan, Şahin, Osman ve Hüseyin Gökcecik kardeşlerin yeğeni, Enis Eren, 7 Kasım 2016 tarihinde vefat etmiştir.

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Ulu camiinde alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi TOKİ konutlar civarı Safir konutlarında kabul edilecektir.

Taziye için telefonlar: 0 505 558 44 62 amcası Adil, 0 506 889 27 51 dayısı Fahri Gökcecik.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
GÖNÜL 2 ay önce

BENİM KIZIMIN SIRA ARKADAŞIYDI YEMEK YERKEN HABERİNİ ALDIM YEMEK BOGAZIMDA DÜĞÜMLENDİ ALLAH AİLESİNE SABIR VERSİN MEKANI CENNET OLSUN NUR İÇİNDE YATSIN

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
İbrahim Gövcecik 2 ay önce

Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Enis'e Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine ve kabilmize Allah sabırlar ihsan eylesin. İbrahim Gövcecik, Hollanda

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bülent keser 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ŞABAN ALBAY 2 ay önce

ENİS KARDEŞİMİZE ALLAHTAN RAHMET AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM RUHU ŞAD MEKANI CENNET OLSUN ŞABAN ALBAY NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait anteplioglu 2 ay önce

Allah rahmet eylesin sevenlerinin basi sagolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
AK PARTİ ELBİSTAN İLÇE GENÇLİK KOLLARI 2 ay önce

ENİS KARDEŞİMİZE ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİ VE TÜM SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ ....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM ENİS ERENE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANIN CENNET OLSUN.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Leyla 2 ay önce

Allah rahmet etsin ailesine sabir versin rabbim

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Tüm Yorumlar

banner27

banner29