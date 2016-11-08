Enis Eren 21 yaşında

Aslen Alemdar Mahallesinden olup Yeşilyurt mahallesinde ikamet eden merhum Mehmet Eren’in torunu, Muharrem-Müşerref Eren ailesinin oğlu, Adil, Atilla, Alpaslan Eren ile Fahri, Vahap, Doğan, Şahin, Osman ve Hüseyin Gökcecik kardeşlerin yeğeni, Enis Eren, 7 Kasım 2016 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Ulu camiinde alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi TOKİ konutlar civarı Safir konutlarında kabul edilecektir.
Taziye için telefonlar: 0 505 558 44 62 amcası Adil, 0 506 889 27 51 dayısı Fahri Gökcecik.
BENİM KIZIMIN SIRA ARKADAŞIYDI YEMEK YERKEN HABERİNİ ALDIM YEMEK BOGAZIMDA DÜĞÜMLENDİ ALLAH AİLESİNE SABIR VERSİN MEKANI CENNET OLSUN NUR İÇİNDE YATSIN