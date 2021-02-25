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Engin Can Ödemiş 19 Yaşında

Engin Can Ödemiş 19 Yaşında

Engin Can Ödemiş 19 Yaşında
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Sevgi ve Hüseyin Ödemiş ailesinin oğlu, Gamze Ödemiş’in kardeşi Merhum Mustafa Ödemiş ve Celal Kurt’un torunu, Cuma, Bekir Ödemiş ve Nuran Sarıçiçek,  Nurten Tatar, Hülya Yıldırım, Olcay Çiçek, Mustafa Kurt, Meryem Özcan ve Ayşe Güverti’nin yeğeni Engin Can Ödemiş geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. 
Cenazesi Cuma namazına müteakiben Eldelek Mahallesi camiinde kılınarak, Eldelek mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerimi Kümbet Mahallesi Manas Caddesi, Leylak Sokak Gül Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için: 
Hüseyin Ödemiş: 0538 569 05 28
Cuma Ödemiş: 0543 556 34 72
Bekir Ödemiş: 0539 407 41 85
Celal Kurt: 0539 417 28 18
Mustafa Kurt: 0533 493 87 95

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