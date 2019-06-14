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Emrullah Ötegen 14 yaşında

Emrullah Ötegen 14 yaşında

Emrullah Ötegen 14 yaşında

Aslen Elbistan’a bağlı Gökçek Mahallesi’nden Ellez Ötegen’in torunu, İrfan ve Hidayet Ötegen ailesinin oğlu, Doğan ve Fikret Ötegen ile Ali Ekber, Ejder, Hacı, Halil, Yusuf ve Faik Binbuğa’nın yeğeni Emrullah Ötegen, vefat etmiştir. Cenazesi, 14 Haziran 2019 Cuma günü ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile Gökçek Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Gökçek Mahallesi kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0542 488 9796 amcası Doğan Ötegen

0542 558 7025 dayısı Ejder Binbuğa

 


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Gül atabey 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESÏN MEKANI CENNET OLSUN SÏLAHLARI EVDE GOZ ONUNDE OLMASIN YAVRUM BENÏM COK YAZIK COK ACI :-(

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Mevlüt ÇANAK 2 saat önce

ALLAH rahmet eylesin!

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Bilal sönmez 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun

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Öğretmeni 2 saat önce

Yaktın bizi oğlum kül ettin gittin. Rabbime emanet ol...

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Sait anteplioglu 2 saat önce

Hak eahmetile muamele etsin

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