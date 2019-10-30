Emrah Dal 61 yaşında

Aslen, Afşin'in Çağılhan Mahallesi'nden olup, Elbistan'da ikamet eden, Hüseyin ve Süleyman Dal kardeşlerin babası, Doğan Orhan ve Burhan Dal kardeşlerin abisi, Osman İlyas, Mevlüt, Kazım ve Doğan Gümüş'ün eniştesi, Yusuf, Rahmi, Mustafa, Durdu bacanakların kayınbabası, Emrah Dal vefat etmiştir. Cenazesi, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Yeşilova Camii'nde cenaze namazı kılınarak Esentepe Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Güneşli Mahallesi Fidanlık Sokak’ta bulunan Alper Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon: 0544 696 0050 oğlu Hüseyin