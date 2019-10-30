Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emrah Dal 61 yaşında

Emrah Dal 61 yaşında

Emrah Dal 61 yaşında

Aslen, Afşin'in Çağılhan Mahallesi'nden olup, Elbistan'da ikamet eden, Hüseyin ve Süleyman Dal kardeşlerin babası, Doğan Orhan ve Burhan Dal kardeşlerin abisi, Osman İlyas, Mevlüt, Kazım ve Doğan Gümüş'ün eniştesi, Yusuf, Rahmi, Mustafa, Durdu bacanakların kayınbabası, Emrah Dal vefat etmiştir. Cenazesi, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Yeşilova Camii'nde cenaze namazı kılınarak Esentepe Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Güneşli Mahallesi Fidanlık Sokak’ta bulunan Alper Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0544 696 0050 oğlu Hüseyin

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.