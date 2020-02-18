Emiş FIRTANA

İncecik mahallesinden merhum İbrahim ve Emine Kiremit ailesinin kızı, Mustafa Fırtana'nın eşi, Halil, Hamit, Hacı, Fadime, Sevim ve Hatice kardeşlerin annesi, Memiş, Abdurrahman, Besey, Ayşe, Nazlı, Mühmine kardeşlerin ablası, Emiş Fırtana vefat etmiştir.
Canazesi 19 Şubat 2020 Çarşamba günü ikindi namazına müteakip İncecik mahallesinde defnedilecektir.
Kuran-ı Kerimi Güneşli mahallesi Ersoy Sokak Fatih Camii civarı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0541 936 56 15 oğlu Halil
0 543 255 24 36 oğlu Hamit
0 538 943 21 89 oğlu Hacı