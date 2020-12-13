Çiçek mahallesinden Habolar kabilesinden merhum Mustafa ve Dilber Erdal'ın kızı, Ahmet Erdal 'ın kız kardeşi, merhum Hacı Abdullah Ay'ın eşi, Fadime Aykanat, Fikriye İpek, Döne Ay'ın anneleri, Mehmet Ali Aykanat, Hacı Mehmet İpek, Cabbar Göngür, un kayınvalideleri Emiş Ay Adana’da vefat etmiştir. Cenazesi 13 Aralık 2020 Pazar günü öğle namazına müteakip Çiçek mahallesi camiinde namazı mahalle mezarlığına defnedilecektir.
Taziye Telefonu:
Hacı Mehmet İpek ( Damadı ): 0541 529 35 80
Emiş Ay 105 Yaşında
13 Aralık 2020 Pazar 11:43
Çiçek mahallesinden Habolar kabilesinden merhum Mustafa ve Dilber Erdal'ın kızı, Ahmet Erdal 'ın kız kardeşi, merhum Hacı Abdullah Ay'ın eşi, Fadime Aykanat, Fikriye İpek, Döne Ay'ın anneleri, Mehmet Ali Aykanat, Hacı Mehmet İpek, Cabbar Göngür, un kayınvalideleri Emiş Ay Adana’da vefat etmiştir. Cenazesi 13 Aralık 2020 Pazar günü öğle namazına müteakip Çiçek mahallesi camiinde namazı mahalle mezarlığına defnedilecektir.