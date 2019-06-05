Akbayır Mahallesinden Merhum Mahmut - Sultan Bulunmaz Ailesinin Kızı Enikçiler Kabilesinden Merhum Ömer - Gülkız Ailesinin Gelini Fadime, Nevruz, Merhum Şükriye ve Mevlüt Bulunmaz Kardeşlerin Ablaları Merhum Yusuf Zor’un Hanımı, Fadime, Merhum Ömer, Recep, Gülkız ve Mahmut,Zor Kardeşlerin Anneleri Emine Zor 5 Haziran 2019 Tarihinde Vefat Etmiştir Cenazesi Aynı Gün Öğle Namazına Müteakiben Akbayır Mahallesinde Toprağa Verilecektir.Taziyesi Kendi Hanelerinde Okunacaktır.
Emine Zor
Akbayır Mahallesinden Merhum Mahmut - Sultan Bulunmaz Ailesinin Kızı
05 Haziran 2019 Çarşamba 10:57
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